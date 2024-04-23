兄弟姐妹經營農業 手足情深成優勢

【本報綜合報道】部分創業者由於與兄弟姐妹關係融洽，喜歡找對方一起發展業務，藉此給生意帶來積極影響。澳洲塔斯馬尼亞有不少兄弟姐妹攜手經營的農業企業，包括農場和釀酒廠等，近日向當地傳媒分享了與親人一起工作的優勢。

共同成長 遇事商量 達娜（Dana Lester）和萊斯特（Grayson Lester）前年一起購買了他們的第一個農場，他們飼養牛羊，並種植豌豆、薯仔和穀物等一系列農作物。達納表示，她和萊斯特年齡僅相差15個月，他們一起長大，一直是彼此最好的朋友。她直言如果沒有這樣的關係，這可能會讓經營農場變得非常困難。

無獨有偶，休斯（Jonathan Hughes）和馬修（Matthew Hughes）兄弟同樣一起經營葡萄園14年，目前擁有一個酒窖和兩個葡萄酒品牌。休斯表示，生意的成功取決於團隊合作，他只負責釀酒，帳目則全交給馬修。他指自己更願意與家人一起工作，因為一旦有任何衝突，他們仍然必須在聖誕節坐下來商量，不致讓生意終結。