印尼火車巴士相撞 5死15傷

印尼南蘇門答臘省周日一列火車與一輛巴士相撞，導致5人死亡及15人受傷。當地鐵路部門官員表示，事發在一個公路與鐵路的交叉路口，一輛火車與一輛巴士幾乎同時駛入該路口，火車司機嘗試煞車，但距離太近及火車慣性太大，兩車發生猛烈碰撞。巴士被拖行約50米，巴士上部分乘客被拋出車外。（綜合報道）