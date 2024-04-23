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婦醉駕撞生日會 美兩童喪命
美國密歇根州柏林鎮區上周六發生汽車撞向人群事件，導致兩人死亡及多人受傷。在一場兒童生日派對上，一輛汽車闖入並撞向多人，造成一名8歲女孩及一名5歲男孩死亡，他們為姊弟；另外還有9人重傷被送院，其中包括3名兒童。初步調查顯示，肇事者是一名66歲女性，涉嫌醉酒駕駛導致他人死亡而被捕。（綜合報道）
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