兩岸國際

斯國學院賽車意外 7死20傷

斯里蘭卡中部一間軍事學院周日舉行的賽車活動發生嚴重意外，一部參賽車輛衝出賽道，撞向觀眾及賽會人員，造成7人死亡及20人受傷，其中3名傷者情況危殆。賽事由斯里蘭卡軍方及賽車會主辦，受新冠疫情影響，賽事是5年來首次舉行。由於免費入場，因此吸引約10萬人到場觀看。（綜合報道）
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