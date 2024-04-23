4月23日(二)
兩岸國際
電子報
即時新聞
主頁
昔日東方
04月23日 (二)
要聞港聞
兩岸國際
產經
娛樂
副刊
男極圈
體育
馬經
波經
社論專欄
慈善基金
昔日東方
時尚潮流
科技新知
名家專欄
保健．教育
東方日報正論
功夫茶
神州縱橫
世界視線
產評
龍門陣
斯國學院賽車意外 7死20傷
斯里蘭卡中部一間軍事學院周日舉行的賽車活動發生嚴重意外，一部參賽車輛衝出賽道，撞向觀眾及賽會人員，造成7人死亡及20人受傷，其中3名傷者情況危殆。賽事由斯里蘭卡軍方及賽車會主辦，受新冠疫情影響，賽事是5年來首次舉行。由於免費入場，因此吸引約10萬人到場觀看。（綜合報道）
第一手消息請下載on.cc東網
iPhone/
iPad/
Android/
本文連結 :
https://orientaldaily.on.cc/content/兩岸國際/odn-20240423-0423_00180_049/斯國學院賽車意外--7死20傷
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc