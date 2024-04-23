朝試射彈道導彈 模擬攻韓軍事設施

南韓聯合參謀本部昨天表示，北韓當天向朝鮮半島東部海域發射多枚短程彈道導彈，疑似模擬打擊韓方境內主要軍事設施。南韓軍方同時指出，朝方正在準備發射軍事偵察衞星，但未有即將發射的迹象，正在密切關注對方動向。

南韓聯合參謀本部公布，當地時間昨日下午3時01分發現北韓從平壤一帶發射多枚疑似短程彈道導彈的飛行物，它們飛行300多公里後墜落大海。這距離北韓本月19日在西部海域，進行箭矢-1丁-3型戰略巡航導彈超大型彈頭威力試驗，以及新型防空導彈試射相隔3天，也是本月2日發射中遠程高超音速導彈後，時隔20天再次發射彈道導彈。南韓軍方批評，北韓此舉是威脅朝鮮半島和平穩定的挑釁行為，軍方將密切注視朝方的各項活動，保持隨時都能夠以壓倒性優勢予以反制的力量及態勢。

導彈瞄準東部無人島 值得留意的是，南韓傳媒指出，北韓導彈瞄準咸鏡北道吉州郡近海的無人島飛行。由於從平壤到南韓陸海空三軍總部所在地雞龍台，以及位於全羅北道群山的駐韓美國空軍第8戰鬥飛行團基地之直線距離，分別是大約330公里及350公里；基於南韓聯合參謀本部公布的射程，朝方導彈的假想目標可能是韓方主要軍事設施。此外，美韓兩國空軍本月12日起在群山空軍基地舉行演習，北韓可能因此發射導彈反制。

南韓國防政策研究機構南韓國防安保論壇研究員申鐘宇指，據北韓發射的導彈射程及飛行時間，今次或用600毫米口徑超大型火箭炮發射導彈；它射程接近400公里，加上具備導彈功能，因此被南韓及美國情報部門歸類為短程彈道導彈。日本防衞省表示，北韓向東北方發射至少一枚彈道導彈，最高飛行高度約50公里，飛行距離約250公里，落在北韓東岸近海，位處日本西部專屬經濟區海域外。

疑準備發射偵察衞星 另一方面，南韓聯合參謀本部昨日表示，難以判斷北韓何時發射新一枚軍事偵察衞星。北韓去年11月21日發射首枚軍事偵察衞星萬里鏡1號後，持續發展衞星發射技術；領袖金正恩去年12月30日宣布，今年將發射3枚軍事偵察衞星。南韓軍方及專家曾經預測，北韓可能今年3月或4月初發射軍事偵察衞星。南韓國防部長申源湜本月8日表示，北韓疑似改進數項技術，因此把可以發射時間範圍延至4月底更合理。本報綜合報道