華籍日大學教授 去年回國後失蹤

【本報綜合報道】日本傳媒昨天報道，日本亞細亞大學61歲中國籍教授范雲濤去年2月臨時回國後失蹤，事前中方有關部門人員與之接觸，可能已經被拘留。范雲濤隸屬城市創造系，專攻國際法及政治學，著有眾多書籍，以日本為據點從事研究。

報道引述日中相關人士透露上述消息，日本政府正在關注事態，此事或對惡化的日中關係進一步投下陰影。

范雲濤是「鑒真項目」牽頭人，率隊參訪與東渡日本的唐朝高僧鑒真有淵源的中國寺院等，致力於促進日中青年交流。熟悉事主活動的日本籍學者對消息感到震驚，形容對方努力展開日中交流，「希望盡早見到他露面」。

事前中國有關部門曾接觸 消息人士透露，范雲濤去年2月下旬臨時回到上海市，之後與外界失去聯絡，他事前曾經向身邊人士透露，被中國有關部門人員要求同行並接受詢問；據稱他患有宿疾，需要妥善治療。范雲濤原本計劃在即將開學的去年4月底前返回日本，但至今仍然未與居住在日本的家人取得聯繫；大學方面作出停職處理，由其他教師代課。