美或本周供烏短程彈道導彈

【本報綜合報道】美國國會眾議院上周六通過援助烏克蘭的法案，民主黨國會參議員沃納在翌日發布的訪問表示，美方可能本周內向烏方提供短程地對地彈道導彈。

另可付運長程導彈系統 美國去年10月首度向烏克蘭交付陸軍戰術導彈系統，但烏方獲得的型號屬於舊版本，最大射程只有165公里，是最大射程300公里的最新版本一半。沃納向美國傳媒表示，可以數天內付運長程導彈系統在內的武器，但認為理應半年前已經實現此事。援助法案目前還需要國會參議院表決通過及總統拜登簽署成法，美國傳媒此前報道，一旦國會批准該法案，白宮準備好向烏克蘭提供射程更遠的陸軍戰術導彈系統。

烏克蘭一直要求美國提供更多陸軍戰術導彈系統，用於打擊克里米亞半島在內、遠離前線的俄羅斯地區。惟面對俄羅斯持續大規模空襲能源基礎設施，烏克蘭當務之急是獲得更多防空系統。歐盟周一在盧森堡召開外交部長及國防部長會議，英國傳媒報道，西班牙及希臘受壓向烏克蘭提供更多防空系統，兩國擁有愛國者防空系統及S300防空系統，但獲告知其需求均比不上烏方，而且沒有面臨迫在眉睫的威脅。