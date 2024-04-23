攻克里米亞壓制海對地攻力 烏襲俄潛艇救援船

烏克蘭持續攻擊俄羅斯黑海艦隊，迫使俄方主要作戰艦艇從大本營克里米亞半島東移至新羅西斯克。為了進一步壓制俄羅斯從海上發動對地攻擊的能力，烏克蘭海軍周日再度襲擊塞瓦斯托波爾，目標是一艘服役過百年的潛艇救援船。分析指出，烏方今次行動可能是試圖限制俄方利用潛艇發射陸攻巡航導彈。

黑海艦隊總部所在地 烏克蘭海軍周日表示，當天對克里米亞半島塞瓦斯托波爾發動襲擊，目標是俄羅斯潛艇救援船公社號；上址是俄羅斯黑海艦隊總部所在地，部署當地的軍艦在俄烏戰爭期間，多次遭烏克蘭導彈及無人水面艇施襲。烏克蘭海軍宣稱，公社號受襲後處於顯然無法執行任務的狀態。網上流傳影片可見，現場有船艦起火冒煙，經比對後相信是公社號。俄方官員宣稱擊退了一枚反艦導彈的攻擊，碎片產生小火及很快撲熄。

塞瓦斯托波爾目前仍然停靠多艘俄羅斯軍艦，部分在周日事發時位於公社號附近，但烏克蘭海軍只是針對該船發動攻擊，明顯是衝着俄羅斯在黑海的潛艇作戰能力而來。俄羅斯在戰爭初期從海陸空三方位空襲烏克蘭，參與部隊包括黑海艦隊護衞艦及潛艇，它們發射熾熱陸攻巡航導彈；惟後來因塞瓦斯托波爾接二連三受襲，俄方調走部分作戰艦艇，導致在黑海的活動範圍收窄，令如同沒有海軍的烏方佔據了上風。

根據烏克蘭空軍司令部的通報，近期俄羅斯發動的空襲主要使用轟炸機及戰機等空中平台，以及改作地對地彈道攻擊的陸基防空導彈，黑海艦隊參與次數大幅減少，對上一次是本月6日，但也只發射一枚熾熱陸攻巡航導彈。公社號操作如同小型潛艇的深潛救援載具，該船受襲令俄羅斯基洛級潛艇在黑海的活動受到限制；若俄方堅持繼續使用潛艇發射陸攻巡航導彈，將要承受沒有公社號隨時候命救援的風險。

俄碼頭塗誘餌潛艇輪廊 烏克蘭戰爭對俄羅斯黑海艦隊的影響，可以從英國國防部發布的情報更新反映出來。英國國防部上月20日公布衞星圖像，表示俄羅斯黑海艦隊為了迷惑烏克蘭無人機操作員，在新羅西斯克港碼頭塗上誘餌潛艇輪廓。英方本月18日引用衞星圖像指出，俄羅斯一艘格里戈羅維奇海軍上將級護衞艦在新羅西斯克港填裝巡航導彈，但是有關武器處理工作原本在塞瓦斯托波爾進行，地點轉變顯示烏克蘭的攻擊發揮作用。本報綜合報道

俄羅斯潛艇救援船公社號基本規格 烏克蘭戰爭對俄羅斯黑海艦隊運作影響