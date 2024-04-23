以總理：未來幾天向哈馬斯增壓力

內塔尼亞胡

【本報綜合報道】以色列總理內塔尼亞胡周日表示，為了確保遭扣留在巴勒斯坦加薩地帶的人質獲釋，以色列未來幾天內對回教激進組織哈馬斯升高軍事壓力。與此同時，以色列國防軍周一宣布，接納軍事情報局局長哈利瓦（Aharon Haliva）因疏於防範哈馬斯去年10月7日入侵一事請辭，將在確認繼任人後正式離任和退休。

內塔尼亞胡錄製影片發表猶太教逾越節談話，內容提到未來幾天將對哈馬斯增加軍事及政治壓力，因為這是解救人質唯一的辦法。他威脅給予額外的沉痛打擊，但未就此詳述。內塔尼亞胡無視國際呼聲而一再表示，以軍將對加薩地帶南部城巿拉法發動地面攻勢。目前有逾150萬巴勒斯坦人在這座尚未遭以色列侵略的城巿避難。

軍事情報局長請辭 以色列國防軍發表聲明，證實哈利瓦已經向總參謀長哈列維請辭，他表示自己對去年10月7日事件負有領導責任。經哈列維決定及國防部長加蘭特批准，哈利瓦將在繼任人通過有序及專業流程選出並任命後，結束職務並從軍隊退休。哈利瓦高度讚賞情報局人員在加薩地帶戰爭期間工作，哈列維表揚對方在軍隊服役38年的貢獻。

哈利瓦的請辭正值以色列與伊朗關係緊張、以軍準備地面進攻拉法，他在哈馬斯襲擊後不久表示：「那天早上我明白一切都結束，戰爭結束後，我將不得不離職」。美國傳媒認為此事開創先例，為更多以色列官員就哈馬斯襲擊引咎下台創造條件。

哈利瓦