伊朗百彈道導彈襲以國 美嚴重估少

【本報綜合報道】伊朗較早前首度對以色列發動直接攻擊，合共發動三波由自殺式無人機、巡航導彈、彈道導彈依次發射的空襲，以色列與美國等國家聯手成功攔截絕大部分來襲目標，未有造成重大傷亡。美國傳媒周日披露行動細節，美方事前判斷與以方只能夠應對50枚施襲彈道導彈，但伊朗最終發射該數值一倍的彈道導彈。

神盾艦折返地中海 報道指出，伊朗揚言報復以色列空襲該國駐敍利亞首都大馬士革大使館建築物後，美國總統拜登下令五角大樓加強保護以色列。本月10日，拜登在白宮招待日本首相岸田文雄時，美國國防部長奧斯汀把他拉到一旁，要求授權下令在地中海航向西方回國的神盾驅逐艦卡尼號折返，與姊妹艦阿利‧伯克號在地中海東部戒備；兩艦與以色列的距離之近，足以發射攔截導彈迎擊來襲彈道導彈。美國航空母艦艾森豪威爾號從也門對出紅海海域北上駛近以色列，隨時派出戰機攔截來自也門的無人機。

本月13日，伊朗正式對以色列發動軍事打擊，白宮戰情室及國防部追蹤三波從伊朗發射、飛越伊拉克及約旦前往以色列的武器。報道指出，拜登當時與國家安全團隊在白宮戰情室監控形勢，但發現情況更嚴峻，監視器顯示的來襲彈道導彈數量，由原先30枚增至60枚及最終超過100枚。當時眾人都不肯定事前準備的防禦措施是否有能力應對，一名當時身處白宮戰情室的官員形容，當一切都塵埃落定前，防禦結果都是不明確。報道形容，從來沒有國家嘗試一次過攔截數量如此多的彈道導彈。

美國官員承認就算事前收到警告，但伊朗的空襲規模令他們感到震驚。報道指出，伊朗並非隨意發射自殺式無人機、巡航導彈、彈道導彈，它們飛往以色列的所需時間不同，分別是5小時至7小時、兩小時至3小時、十數分鐘，所以伊朗安排好各自的發射時間，使之同時飛抵以色列，目的是令以方防空網絡不勝負荷而形成缺口。