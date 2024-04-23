傳美制裁以軍事警察部隊

【本報綜合報道】美國據報準備制裁以色列國防軍極端保守派猶太人部隊，懲罰它們在巴勒斯坦約旦河西岸地區侵犯人權。以色列傳媒周一報道，美國也考慮制裁其他被指控侵犯巴勒斯坦人人權的以色列軍事及警察部隊，受制裁部隊無法使用美方軍事援助資金，但以方仍然可自行出資購置軍備，因此實際影響可能有限。

知情人士透露，美國預計本周史無前例地宣布制裁以色列國防軍猶大永恆營，原因是該部隊屢次發生針對巴勒斯坦人不當行為，但以軍只安排部隊前年10月調離約旦河西岸地區，未實際追究特定士兵的責任。相對地，美國早前調查涉嫌在阿富汗侵犯人權的澳洲特種部隊，澳洲立即採取重大措施，包括刑事起訴該部隊一名士兵。

此外，美國過去一年多也調查過以色列多支安全部隊，它們也可能是制裁對象。調查集中它們在約旦河西岸地區行為，但鑑於網上流出多條影片顯示以軍士兵在加薩地帶行動期間涉嫌違反行為守則，因此調查對象也將包括以軍在當地的部隊。

知情人士預計，其他西方國家將倣效美國，制裁不公平對待巴勒斯坦人的以色列部隊。

以高層會談 商阻止美 以色列國防部長加蘭特周日與國防軍總參謀長哈列維交談，討論阻止美國制裁。加蘭特警告制裁猶大永恆營將開創危險先例，指示部門在各層面向美國政府表明，支持以軍行動的重要性，並強調偏離守則的事件會得到相應處理。加蘭特計劃與美國駐以色列大使傑克盧及美國國務卿布林肯會談。