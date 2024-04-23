中東增危機 伊拉克民兵組織 炮打美駐敍基地

以色列與伊朗首度互相直接攻擊後，親伊朗的伊拉克武裝組織人民動員力量總部上周六爆炸造成一人死亡。英國傳媒周日報道，至少5枚火箭當天從伊拉克射向敍利亞東北部一個美國軍事基地，是伊拉克民兵近兩個月來首次攻擊美國駐敍利亞部隊。武裝組織真主黨旅承認責任，並宣布恢復襲擊區內美國駐軍。

真主黨旅 恢復襲區內美軍 報道引述知情人士指一輛配備火箭發射器的輕型貨車，周日在與敍利亞接壤的伊拉克邊境城鎮祖馬爾，向敍利亞方向發射超過5枚火箭，貨車之後發生爆炸並起火，參與行動的民兵使用另一輛汽車試圖逃走。

部署當地的伊拉克安全部隊隨即在敍利亞附近大範圍搜索及檢查行動，承諾將他們繩之於法，並扣押肇事貨車調查。

發射5火箭 貨車其後被毀 伊拉克軍事官員稱，貨車爆炸期間有戰機升空，初步調查顯示貨車被空襲摧毀，正在與駐守伊拉克的美國為首聯軍溝通分享資訊。惟匿名官員認為貨車爆炸由未發射的火箭誤爆引起，強調無法證實貨車被美國戰機轟炸。襲擊前一天，伊拉克總理蘇達尼結束訪美，行程包括在白宮會見美國總統拜登，討論美國駐軍問題。

一名美國官員向英國傳媒表示，火箭射向魯馬林降落區所在地方向，但沒有造成美方人員受傷；又形容這是一宗「失敗的火箭攻擊」。報道指出，目前不清楚施襲的火箭是未能夠擊中目標，抑或在飛抵目標前被摧毀，也不知道該基地是否攻擊目標。該名美國官員指出，一架來自美國為首聯軍的戰機事後向火箭發射器發動空襲。

美國目前在中東地區合共部署4,500人，其中2,500人駐守伊拉克，另有900人位於敍利亞，他們以打擊回教極端組織伊斯蘭國為名在當地執行反恐任務。自巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月大規模攻擊以色列，導致雙方在加薩地帶爆發戰爭以來，美國在中東地區的駐軍部隊安全風險急升，多次成為親伊朗的武裝組織攻擊。根據截至今年2月5日的統計，中東地區的美國駐軍累計受襲168次，主要分布在伊拉克及敍利亞，針對上述兩地的攻擊未有造成美方人員死亡。惟美國位於約旦、接壤伊拉克及敍利亞邊境的22號塔基地，今年1月28日遭無人機攻擊，3名美國士兵死亡。美國同年2月2日報復親伊朗的武裝組織，空襲多個在伊拉克及敍利亞的目標。

以色列伊朗交火 美軍兇險 自此，親伊朗的武裝組織疑似收到指示，暫時停止攻擊美國駐軍。隨着以色列與伊朗直接交火，美國拜登政府憂慮區內駐軍再度受襲，因此向伊朗表明沒有參與以色列攻擊伊朗駐敍利亞首都大馬士革大使館的行動，警告不要利用以方還手為攻擊美國駐軍的藉口。美國國防部官員表示，沒有立即發現任何針對區內駐軍的新威脅。本報綜合報道

美國駐敍利亞軍事基地此前遭火箭攻擊。 部署敍利亞的美國士兵在基地舉行演習。 美國駐中東地區部隊受襲示意圖

（2023年10月17日至2024年2月5日 受襲次數：168次）