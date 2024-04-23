拒吻遭毆刺死嫖客 妓女囚4年
【本報綜合報道】重慶一名賣淫女子拒絕男子親嘴要求後受到持續毆打，對方更揚言要「弄死」她，她遂持水果刀將男子刺死，最終因故意傷害罪判囚4年。中國裁判文書網近日公布判決，認為女子的行為屬於防衞過當。
41歲涉事女子蒙×是廣西人，案發前租住在重慶沙坪壩區。案發於去年10月20日下午2時許，她在某巷子等待接客，49歲男子鄭×路過並問價。雙方談好後，她帶鄭×到出租房，兩人發生性關係。期間因她不同意對方提出的親嘴等要求，對方動手搧她耳光和拳毆頭部，持續3至4分鐘。蒙×稱，有鄰居敲門並勸說後，鄭×離開出租屋，但又折返說要弄死她，並一腳將她踢倒在地。她抓起旁邊的水果刀，在鄭×衝過來打她時，從地上站起捅了對方一刀。鄭×將刀拔出後還想捅她，但已失去力氣。
捅中要害 官指防衞過當
法院審理後認為，案發時蒙×的人身權利受到現實、緊迫的不法侵害，為制止不法侵害、保衞自己人身權利，她以水果刀捅刺反擊鄭×，雖具防衞性質，但不構成特殊防衞。而且不法侵害尚未達到嚴重危及蒙×人身安全的暴力程度，她選擇以刀直接捅刺鄭×要害部位，防衞行為明顯超出制止不法侵害的必要限度，應認定為防衞過當。
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：