拒吻遭毆刺死嫖客 妓女囚4年

41歲涉事女子蒙×是廣西人，案發前租住在重慶沙坪壩區。案發於去年10月20日下午2時許，她在某巷子等待接客，49歲男子鄭×路過並問價。雙方談好後，她帶鄭×到出租房，兩人發生性關係。期間因她不同意對方提出的親嘴等要求，對方動手搧她耳光和拳毆頭部，持續3至4分鐘。蒙×稱，有鄰居敲門並勸說後，鄭×離開出租屋，但又折返說要弄死她，並一腳將她踢倒在地。她抓起旁邊的水果刀，在鄭×衝過來打她時，從地上站起捅了對方一刀。鄭×將刀拔出後還想捅她，但已失去力氣。