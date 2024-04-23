慰安婦子女對日提告 32年來首在內地起訴

中國18名慰安婦受害者子女近期陸續向山西省高級人民法院，提交起訴狀起訴日本政府，為中國慰安婦群體對日申訴32年來，首次在中國法院起訴日本政府。

案中的慰安婦受害者均已去世，她們分別是趙潤梅、劉面換、張先兔、王改何、侯巧良、萬愛花、陳林桃、侯冬桃、高銀娥、楊時珍、周喜香、尹玉林、南二朴、趙存妮、張改香、郭喜翠、李秀梅。

今年78歲的李拉弟是萬愛花養女，她在民事訴狀中就日軍在侵華戰爭中對萬愛花實施的綁架、拘禁、強姦、毆打、虐待、摧殘、傷害、疾病傳播等嚴重違法犯罪的侵權行為，要求日本政府公開道歉、懺悔，並賠償人身損害賠償金和精神撫慰金合計200萬元人民幣（約220萬港元）。

受韓早前判決激發 盼討回公道 自從1982年來開始調查慰安婦受害者的張雙兵是案件牽頭人，時隔多年他和眾多專家、律師組成十多人的團隊，再次向日本政府提起訴訟。由賈方義和郭希乘領銜的律師團隊已代理案件，賈方義認為從法律層面而言，有侵害就必有賠償。但日本政府多年來從未向慰安婦受害者群體真誠道歉和賠償，成為每一個中國人心中的痛。

早於1992年，中國慰安婦受害者向日本政府提出申訴，要求向慰安婦受害者公開道歉並賠償。原告一方獲得日本律師幫助，日本法院於1995年至2007年經過數十次開庭作最終判決，即承認歷史事實，但不對受害者公開道歉及不予經濟賠償。

張雙兵指出，經過了十多年來在日本法院起訴無果後，南韓法院的判決讓他們意識到可以通過在國內法院起訴，為中國慰安婦受害者群體討回公道。南韓首爾中央地方法院於2021年，就韓籍慰安婦受害者對日本政府提起的索賠訴訟一審宣判，判處日本政府向慰安婦受害者每人賠償一億韓圜（約58萬港元）。

南京大屠殺幸存者 劉素珍離世 另外，侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館昨日證實，南京大屠殺幸存者劉素珍周日上午去世，終年93歲。她1931年出生，3歲時其父去世，1937年南京大屠殺發生時，她被日軍用滾水燙傷右臂。劉素珍育有3女一子，生前受訪曾稱：「過去我們受的苦，現在不能忘掉。要牢牢記得，知道苦，才知道甜。」本報綜合報道

張雙兵 劉素珍