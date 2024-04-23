美菲軍演展開 聚焦台灣南海

【本報綜合報道】南海緊張局勢持續升溫之際，美國及菲律賓昨日起展開2024年「肩並肩」年度聯合軍事演習。值得留意的是，這是美菲近40年來首次在菲律賓領海外、面向台灣和南海的國際水域舉行的聯合軍演。

逾1.6萬士兵參與 菲律賓軍方表示，此次軍演將持續到5月10日，超過1.67萬名士兵參演，其中包括1.1萬名美軍和5,000名菲律賓士兵。此外，約150名澳洲軍事人員和約100名法國海軍人員，以及菲律賓其他政府機構人員參與。

士兵將接受海上安全、空中和導彈防禦、動態導彈打擊、網絡防禦和資訊操作等訓練。軍演集中在菲律賓的北部和西部地區，靠近南海和台灣的潛在爆發點。軍演菲方發言人指出，武裝部隊的存在就是為戰爭做準備，「毋須粉飾太平，我們不做好準備，將對國家有害」。

中國傳媒引述菲律賓亞洲世紀戰略研究所副所長烏伊指，菲律賓被視為美國在亞太地區推動戰略利益的代理人，「肩並肩」軍演無助於地區和平，只會加劇緊張局勢，製造不穩定因素。菲律賓政府應摒棄軍事化的好戰策略，重新回到外交談判的軌道上來。