台指揮所演習 陸科考船靠近

【本報綜合報道】台灣軍方「漢光40號」電腦輔助指揮所演習上周五起一連8天舉行，兵推將納入俄烏戰爭、以巴衝突啟示，同時增加灰色地帶侵擾、由演轉戰等想定。演習期間，一艘中國大陸科學考察船昨在花蓮外海由南向北航行，因該船被認定具電子情報收集功能，台海巡署立即派遣艦艇在旁監控。