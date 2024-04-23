台指揮所演習 陸科考船靠近
【本報綜合報道】台灣軍方「漢光40號」電腦輔助指揮所演習上周五起一連8天舉行，兵推將納入俄烏戰爭、以巴衝突啟示，同時增加灰色地帶侵擾、由演轉戰等想定。演習期間，一艘中國大陸科學考察船昨在花蓮外海由南向北航行，因該船被認定具電子情報收集功能，台海巡署立即派遣艦艇在旁監控。
科考船向陽紅06號隸屬於國家海洋局北海分局，排水量為4,900噸，具有海洋觀測浮標、潛標布放回收、海洋環境監測、遠洋綜合調查、執法巡航等功能，並配備最先進的通訊導航設備，可以高速傳輸實驗數據，與陸地保持多渠道聯繫。該船目前位於台灣24海里鄰接區外，台灣海巡署巡防艦南投號伴航並密切監控。
大陸16架次機艦逼近台
台灣國防部昨日公布，截至當天上午6時的24小時內，發現中國大陸10架次軍機、6艘次軍艦現蹤台灣周邊海空域，其中8架次軍機逾越海峽中線，距離基隆約66海里。該部門強調，台軍運用任務軍機、軍艦及岸置防空導彈，嚴密監控與應對。
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