美眾院通過剝離法案 TikTok傳撤換高層

總法律顧問安德森

不滿游說失敗 發言人否認消息 美國眾議院上周六通過《21世紀透過實力達成和平法案》，內容包括以立法方式要求中國短片分享平台抖音海外版TikTok與母公司北京字節跳動剝離，否則在美國面臨全國禁令。美媒翌日指出，TikTok準備撤換負責游說美國政府的一名高層。

報道指，安德森（Erich Andersen）是TikTok與母公司字節跳動在美國的總法律顧問，與美國政府談判了數年，以消除對TikTok與中國關聯的擔憂。然而，安德森未能使TikTok在美國跨政府部門小組的安全審查過關，美國國會更通過法案，要求TikTok從字節跳動剝離，否則將被全面封殺。消息人士指出，TikTok準備解僱安德森，但他目前仍未離開公司。

安德森周日發電郵給TikTok法律團隊及公司內部資深主管，透露打算離職。他表示，選擇離開是個人決定，早在幾個月前就與公司討論有意離職。安德森指他將暫時留任，確保處理事項不致突然變得群龍無首，接下來將轉任法律顧問。安德森本來在微軟任職副總裁兼首席知識產權顧問，2020年跳槽加入TikTok。當被問及是否準備解除安德森的職務時，TikTok發言人豪雷克（Alex Haurek）說：「這是100%錯誤。」

中方斥美搞霸凌 泛化濫用國安 中國駐美國大使謝鋒上周六表示，以「去風險」為名，行「去中國化」之實，將國家安全泛化濫用，挑起關稅戰、貿易戰、產業戰、科技戰，損人不利己，根本阻擋不住中國發展。他希望美方同中方相向而行，探索中美新時期正確相處之道，並提出5項原則，分別是要共同樹立正確認知、共同有效管控分歧、共同推進互利合作、共同承擔大國責任以及共同促進人文交流。

謝鋒直指美國搞霸凌，舉例稱美國脅迫其他國家禁止對華出口光刻機等設備和技術，就像田徑賽上自己穿上先進跑鞋，卻只許別人穿着草鞋或光着腳跑。他提到國家安全立法是各國通行做法，中國在制訂有關法律過程中參考了各國經驗，外國人在華只要遵守法律，完全不用擔心安全問題；又指中國堅定奉行自衞防禦的核戰略，承諾不首先使用核武、不對無核武國家和無核武區使用核武，主張全面禁止和最終徹底銷毀核武。本報綜合報道