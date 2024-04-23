中國沿海海平面急升 處於高位

【本報綜合報道】自然資源部在昨日的世界地球日，舉辦2024年世界地球日主場活動，並發布《中國海平面公報》。當中顯示，1980年至去年中國沿海海平面上升速率為每年3.5毫米，1993年至去年則為每年4毫米，高於同時段全球每年3.4毫米的平均水平。中國沿海海平面去年較常年、即1993至2011年平均值高72毫米，仍處於有觀測紀錄以來的高位。

渤海、黃海、東海和南海沿海海平面去年較常年分別高122毫米、74毫米、43毫米和52毫米，其中環渤海沿海海平面達1980年以來最高，台灣海峽沿海海平面為近8年最低。從各省來看，沿海海平面均高於常年，其中天津、河北最明顯，分別高145毫米和143毫米。

去年13次海洋災害損失27億 海溫、氣溫、風和降水等是引起沿海海平面異常的重要因素，近40年來海平面上升的長期累積效應造成海岸帶生態系統擠壓和灘塗損失，影響沿海地下淡水資源，高海平面加大風暴潮、濱海城市洪澇和鹹潮入侵致災程度，其中去年河北北部、山東、江蘇南部沿海部分監測斷面重度海水入侵程度加重，重度海水入侵距離均逾6.8公里。

去年中國海洋災害以風暴潮和海浪災害為主，伴隨赤潮、綠潮等生態災害，13次海洋災害過程造成直接經濟損失近25.1億元（人民幣，下同，約27.1億港元），8人死亡失蹤，分別為近10年平均值的44%和29%。其中風暴潮災害造成直接經濟損失最重，佔總直接經濟損失的99%。遼寧、江蘇、浙江、福建、廣東、廣西出現不同程度的災害損失，福建省直接經濟損失最重、死亡失蹤人口最多，分別佔21.2億元（約22.9億港元）和7人。