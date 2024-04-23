韶關山泥傾瀉困6人

【本報綜合報道】廣東北部逾10市縣本月錄得破紀錄降雨量，引發洪水成災，有養蠶戶因暴雨而一天虧損5萬元（約5.5萬港元）。韶關市江灣鎮上周六至周日在強降雨下發生多宗山泥傾瀉，6條村受到影響，至少6人被困受傷，獲救後由直升機送往治療。

水淹民房 清遠700生獲救 江灣鎮大量民房遭洪水淹沒，只餘境內文峰塔的獨自立於水中；清遠英德市江南村大多民房也被洪水沒頂，直接變成水下迷宮。清遠市陽山縣陽山中學發生內澇，700多名學生被困，經過近7小時救援，所有被困學生周日凌晨獲疏散至安全地帶。

韶關本月累計降水量已達733.5毫米，提前、大幅打破4月總降雨量紀錄417毫米，接下來新增的每1毫米降雨都在刷新紀錄。

中央氣象台首席預報員馬學款指出，本月以來，副熱帶高壓比常年同期偏強，有利於南海和孟加拉灣水氣向南方地區輸送，加上江南、華南等地氣溫比常年同期明顯偏高，大氣含水量豐富、不穩定能量高，導致對流發展旺盛、降雨強度高，令到多地累計降水量創同期新高。