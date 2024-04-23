廣東暴雨 4死10人失蹤

116萬戶停電 轉移11萬人 北江及東江局部停航 廣東省連日暴雨，上周五以來中北部等地錄得200至280毫米降雨量，肇慶、清遠、韶關、廣州、惠州等局部地區更達300至488毫米。廣東全省因本輪暴雨累計116萬戶停電，近八成已恢復供電，暴雨共造成4人死亡，10人失蹤。因應北江流域可能出現百年一遇的特大洪水，北江和東江部分水域停航，清遠、廣州等地相繼洩洪。

中央氣象台昨早發布暴雨黃色預警和強對流天氣藍色預警，江南、華南的強降雨範圍將有所收縮，但降水並不會完全休止。從昨日下午2時至今日下午2時，廣西東南部、廣東中東部和南部、福建南部及遼寧西部、河北東北部、西藏東南部等地部分地區，會有大雨或暴雨。其中，廣東東南部局部地區有100至170毫米大暴雨。上述部分地區伴有短時強降水（最大小時雨量30至50毫米，局地可能超過70毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣。

韶關清遠現洪澇 受暴雨影響，韶關和清遠出現洪澇災情，廣東省減災委已啟動Ⅳ級救災應急響應，清遠至少疏散6萬多名民眾，清遠英德市部分鄉鎮受災嚴重，街道兩邊不少商店浸泡在水中，水深處約有一層樓高。截至周日下午5時，全省有34個水文站超過警戒水位。北江幹流石角站昨晚8時達到每秒19,500立方米的洪峰流量，高出警戒水位1.5米。

廣東省水利廳表示，將根據流域水雨情變化動態調整調度方案，緊盯超警戒河流堤段、超汛限水庫、高危山塘等重點工程、重點部位；加強北江大堤巡查防守，做好防禦洪水準備，確保防汛防洪安全，切實保障人民群眾生命安全。廣東海事局啟動防汛Ⅱ級應急響應，清遠、韶關海事全轄區通航水域及東江河源段、北江馬房段實施交通管制，禁止所有船舶航行作業，佛山思賢滘航段實施單向封航，禁止西江側船舶駛入。

京廣鐵路影響大 廣鐵集團昨日表示，受廣東北部等地暴雨影響的鐵路線路運輸秩序當日全部恢復，高鐵列車和普速列車均正常開行。上周五以來的持續強降雨，對京廣鐵路、京九鐵路等線路運輸秩序造成很大影響，累計停運和折返列車達305列。統計顯示，廣鐵集團累計增開22列高鐵專列，安排16列動車組增加沿途車站停點，轉乘圖定車空閒座位列車118列，共組織轉運近3.5萬名旅客。暴雨導致廣東累計轉移群眾11萬人，緊急安置2.58萬人。本報綜合報道