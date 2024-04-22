眾議院通過撥款 俄烏戰今年延續

美國聯邦眾議院終於4月20日分別通過用610億美元軍援烏克蘭、264億美元援以色列及81億美元支持台灣的法案，相信法案稍後同樣在參議院順利通過，得到拜登簽字執行。在會議討論中，只有微弱的民主黨極左聲音反對給以色列撥款，以及共和黨反對援烏並質疑烏政府償還的能力，有議員抨擊有共和黨議員要求先撥款解決美國邊境問題時甚至提出：「烏克蘭的邊境也是我們的邊境！」

毫無疑問，今次投票的最大勝利者肯定是美國的軍工企業集團，因為絕大部分撥款都是用來購置軍備，結果是不但烏克蘭及巴以戰爭會延續，台獨勢力也更囂張，台海危機升級。但有內幕消息指出，今次就支援烏克蘭方面的撥款，眾議院議長約翰遜這位特朗普的心腹，曾跟特氏商議並得到其支持，特氏此舉是回饋過去約翰遜的支持及籠絡他幫忙11月的美國總統大選。此外，特朗普支持撥款是接受這些主要是烏克蘭要償還的新貸款。

遠水難救近火 另一邊廂，拜登政府之所以大力支持今次援烏撥款，是因為美國中情局已發出警告，倘若烏克蘭得不到快速到來的大幅軍援，烏軍將會在今年內崩敗，拜登將會蒙羞及肯定競逐連任總統失敗。不過，美國本土就有軍事專家認為不但610億美元的援烏數額太小，而且遠水救不了近火，儘管議會有說明政府已準備好將庫存武器彈藥即時援烏，軍工集團一兩星期收到撥款後即可生產補充庫存，可是，無論庫存及生產速度都無法短期供應充足炮彈及防空導彈給烏軍，以改變戰場態勢。

更重要的是，烏克蘭如今缺乏的是軍力，軍心渙散也甚高危，戰場上作戰了兩年多、疲憊不堪的軍人，擔心政府因兵源短缺而無法實現3年可退役的承諾，加上俄軍加強對烏軍陣地的攻擊，並正準備新一輪的全面攻勢，目前有消息指前線已有大量烏軍向俄軍投降，烏軍全面崩潰可能隨時出現。

烏克蘭總統澤連斯基當然非常雀躍，感謝美國兩黨新一輪撥款，如今也可藉此要求北約其他成員國及歐盟加大援助。這次可能是西方最後一博，起碼希望延續戰爭到美國大選前，不要戰敗，之後怎樣再作打算。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻