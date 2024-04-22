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半癱男操肌擊退消極
中國福建省泉州市一名鄧姓男子因意外導致脊髓損傷，從此半身癱瘓，每天要與輪椅為伴，但他沒有因此自暴自棄，而是每天舉啞鈴、做引體向上，8年間練就一身強健的肌肉，甚至坐着輪椅也要到籃球場打球。他表示，鍛煉是為積蓄一些能量，以對抗生活中消極的聲音。
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