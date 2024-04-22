中非共和國渡輪沉沒58死

中非共和國一艘木製渡輪上周五前往首都班吉期間，因超載途中突然沉沒，造成至少58人死亡，緊急服務部門仍然在涉事水域搜救。目擊者表示，肇事渡輪當時載超過300人，前往班吉準備參加喪禮，隨後因船上過度擁擠而開始沉沒。有參與救援的漁民表示，在當局派遣救援人員到場前，已經發現20具屍體。（綜合報道）