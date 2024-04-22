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丹麥機場接獲炸彈恐嚇
丹麥警方上周六表示，當地第2大航空樞紐比隆機場接獲炸彈恐嚇，一名涉事男子當天被捕。機場接獲炸彈威脅後疏散所有人員，處於關閉狀態。警方指出，旅客都遵循指示，疏散工作按照預期順利進行；事件的調查還在進行中。（綜合報道）
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