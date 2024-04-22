Google華籍工程師涉殺妻 疑犯表示延遲庭審認罪

【本報綜合報道】美國科企Google中國籍工程師陳立人涉嫌今年1月殺害妻子于軒一案件，上周五在加州聖克拉拉縣法院舉行第7次聽證會。內地傳媒上周六報道，疑犯在庭上表示延遲庭審認罪，下一次聽證會開庭時間是今年6月。

下次聽證會定於6月 一名參加庭審旁聽人士透露，陳男的律師在庭上表示，當事人有權要求無限期延遲庭審認罪聽證會，有關部門似乎仍然未提供于女屍檢結果。不少當地人關注案件，自發來到現場參加庭審旁聽。

另外，陳男此次上庭是身穿黃色囚服，而非常見橙色囚服。一名美國司法界人士指出，陳男身穿黃衣或意味他是從監獄精神病房來到法庭，不代表被確定患上精神類疾病，可能其律師為他申請進行精神疾病的相關鑑定。

陳立人 于軒一