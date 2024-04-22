華客登印尼火山打卡 遭裙絆倒墮崖亡

【本報綜合報道】印尼傳媒報道，一名中國籍女遊客上周六凌晨在印尼爪哇島伊真火山，懷疑危險「打卡」拍照，卻被自己的長裙絆倒，從75米高的峽谷墮崖身亡。當地警方昨日證實其死訊。

與夫同遊賞藍色火燄 報道指出，涉事女遊客31歲，與丈夫一起到印尼旅遊，上周六凌晨兩時10分在導遊帶領下，前往伊真火山口看日出，並觀看著名的「藍色火燄」。她當時想在一棵樹附近拍日出照留念，導遊提醒指出該處網紅打卡點十分危險，拍照期間她退後時被長裙絆倒摔下。事發時是早上6時，由於地處偏僻，救援人員花兩小時才找到墮崖女事主，惟已經宣告不治，至當日上午11時遺體才被運下山。警方表示，這次事件是一宗意外，女死者身上有多處傷痕，左腿骨折。

伊真火山以「全世界唯二能夠看見藍色火燄的地方」為賣點，吸引世界各地遊客慕名而來。遊客登火山時需要穿戴用來過濾火山灰和硫磺蒸氣的防護面具，佩戴頭燈照亮道路。女遊客打卡的樹近年成為網紅樹，吸引不少人拍照後放上社交平台。此前也有外國遊客試圖在類似地點打卡拍照，差點從高處摔下。