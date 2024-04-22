韓政府就擴招讓步 醫協拒接受方案

【本報綜合報道】南韓政府日前就醫學生擴招風波讓步，決定允許32間擴招對象院校2025學年在原定新增名額的50%至100%範圍內，自主調整擴招規模。當地傳媒昨日報道，大韓醫師協會拒絕接受政府提出的方案，認為並非根本解決辦法。

指非根本解決方法

大韓醫師協會緊急對策委員會上周六舉行會議，表示無法接受政府上述方案。對於即將首次舉行的總統直屬醫療改革特別委員會會議，醫協指該委員會的成員及角色定義不明確，既然委員會無法反映協醫協立場，也就沒有參與的意義；又稱醫療界配合政府醫改理所當然，但政府單方面強行推進的方式無法實現醫改，希望總統尹錫悅從大局出發重新作出決定。