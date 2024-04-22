2直升機疑半空相撞 日自衞隊1死7失蹤

於鳥島附近反潛訓練出事墮海 日本自衞隊相隔一年再次發生直升機事故，日本海上自衞隊兩架直升機上周六深夜在遠離日本本土的伊豆群島鳥島附近海域，展開反潛訓練期間懷疑在半空相撞墮海。兩機合共載有8名人員，目前造成一人死亡，有7人仍然失蹤。

日本自衞隊相隔一年再次發生直升機事故，日本海上自衞隊兩架直升機上周六深夜在遠離日本本土的伊豆群島鳥島附近海域，展開反潛訓練期間懷疑在半空相撞墮海。兩機合共載有8名人員，目前造成一人死亡，有7人仍然失蹤。

日本防衞省昨日表示，涉事直升機型號為SH60K，鳥島在日本本土南方的菲律賓海海域，距離東京大約600公里，直升機墮海地點位於鳥島東方大約270公里，海上自衞隊艦艇及飛機當時展開探測潛艇的訓練。上周六晚上10時38分，第一架直升機通訊中斷，一分鐘後收到緊急信號；同日晚上11時04分，與另一架直升機無法取得聯繫。它們分別隸屬於德島縣小松島航空基地及長崎縣大村航空基地，從軍艦起飛。

已回收2直升機黑盒 日本海上自衞隊隨即展開搜索，並在現場海域發現及回收兩個直升機黑盒。日本防衞大臣木原稔表示，黑盒在互相挨近的地點發現，所以判斷兩架直升機相撞的可能性很大，黑盒將交由日本防衞省分析以確定墜機原因。日本海上保安廳派遣兩艘巡邏艇及一架飛機協助搜索；美國駐日本大使伊曼紐爾稱美方配合日方搜救失蹤者。

海上幕僚長取消赴華 日本海上幕僚長酒井良周日表示，數據顯示兩架直升機墜毀前非常接近，日本海上自衞隊成立事故調查委員會查明事故原因，將加快搜索失蹤者，自己為發生這種事情而感到非常遺憾，更為令國民擔憂而深表歉意。此外，他取消原定昨日至周四前往中國山東青島出席西太平洋海軍論壇第19屆年會的計劃，以專注應對今次事故。

SH60K直升機主要搭載在艦艇，配備探測潛艦的專用設備；日本海上自衞隊暫停同型號直升機的訓練。衞星圖像顯示，鳥島附近可能有雲覆蓋，但未知當時有否下雨；日本氣象廳事發時未有對涉事區域發出任何警報。去年4月，日本陸上自衞隊一架載有10人的UH60JA直升機在沖繩縣宮古島附近失事墜毀，機上人員全部死亡。本報綜合報道

木原稔 自衞隊直升機墜毀位置 酒井良 事發海域位於鳥島（圖）附近。