外長會面中國巴新簽署合作文件

王毅與特卡琴科會晤時表示，巴新是共建「一帶一路」重要合作夥伴，中方願與巴新保持高層交往，盡快開啟自貿協定談判，加強在經貿投資、基礎設施、農林漁業、清潔能源、應對氣候變化等領域合作，打造訊息通訊技術、防災減災以及警務合作等新亮點。特卡琴科指出，巴新政府長期堅持並將繼續堅定奉行一個中國政策，理解和支持中國實現國家統一的努力。巴新認為中國與南太島國的合作促進地區發展，重視中方在國際地區事務中的重要作用和公道立場，願與中方加強溝通協調。

會談結束後，二人共同出席有關合作文件簽字儀式並舉行記者會。王毅提到，國際社會對美國竟然在聯合國安全理事會獨家否決巴勒斯坦成為聯合國正式會員國感到極為不滿和失望，強調盡快接納巴勒斯坦是每一個聯合國會員國都應履行的國際義務。他指摘美國公然再次站在國際道義的對立面，在歷史上又留下極不光彩的紀錄。他強調，巴勒斯坦成為聯合國正式會員國不應是以巴談判的結果，而是給予巴勒斯坦平等的談判條件，是邁向兩國方案的重要一步；又指巴勒斯坦成為聯合國正式會員國不是時機還不成熟，而是正義遲遲沒有到位。