巴勒斯坦重新考慮與美關係

阿巴斯

【本報綜合報道】美國日前在聯合國安全理事會，否決巴勒斯坦申請成為聯合國正式會員國的決議案。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯上周六表示，其政府將重新考慮與美國的關係，以保護人民利益。以色列將傳召投票支持巴勒斯坦獲得聯合國完全地位的國家使節，表達抗議。

以將傳召撐巴人入聯國6大使 巴勒斯坦自治政府譴責美國一票否決是不公平、不道德及無理，暴露美國在以巴問題政策的矛盾；批評美國一方面聲稱支持「兩國方案」，另一方面卻動用否決權阻止落實這個方案。阿巴斯表示，雖然全世界都同意以國際法支持巴勒斯坦權利，但美國繼續支持佔領，拒絕迫使以色列停止種族滅絕戰爭，更為其提供武器和資金。

以色列外交部發言人周日發表聲明，表示周一將傳召投票支持巴勒斯坦正式加入聯合國的12個國家中的6國大使，進行「抗議談話」，包括法國、日本、南韓、馬耳他、斯洛伐克、厄瓜多爾。聲明又稱，將向更多國家提出同樣的抗議，但未說明為何沒提及支持該決議案、包括中國和俄羅斯的所有國家。