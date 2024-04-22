美媒指以毀伊朗防空系統展實力

【本報綜合報道】美國傳媒上周六引述西方國家及伊朗官員報道，以色列在前一天對伊朗的空襲行動中，破壞一個防空系統，相信是有意藉此向伊方傳達訊息，以方有能力在不被探測發現的情況下，繞過對方的防禦系統並使之陷入癱瘓無法運作。以色列傳媒報道，以方使用國內企業研發、名為「狂暴」的精確空對地導彈施襲。

技術可避防空系統探測 報道指出，以色列空襲的目標位於伊朗中部城市納坦茲附近，納坦茲是伊朗核計劃的重要地點。伊朗官員表示，受襲損壞的防空系統型號是俄羅斯製S300，暫時未知道以色列使用的武器型號。西方國家及伊朗官員證實，以色列在空襲使用無人機及至少一枚從戰機發射的導彈。西方國家官員指出，以色列戰機在遠離以伊兩國領空發射導彈，又稱該枚導彈採用的技術，使之能夠避開伊朗雷達探測。以色列戰機或導彈沒有進入約旦領空，應該是以方報答對方此前協助攔截來襲的伊朗空中目標。

西方國家官員指出，以色列從伊朗境內出動無人機及遠距離發射隱形導彈，旨在讓對方體會以方大規模攻擊將是甚麼一回事，從而使之日後有意直接打擊以色列前三思；又稱以色列取消較早前大規模攻擊伊朗報復的計劃，改為採用相對不會引發對方強烈反應，但同時可以傳達關鍵訊息的行動，目標是結束兩國互相報復的循環。