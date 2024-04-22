美料制裁以軍一部隊 內塔尼亞胡嚴厲反對

基於去年10月之前約旦河西岸區事件決定 美國與以色列就處理巴勒斯坦問題的分歧擴大之際，美國傳媒上周六報道，美國國務卿布林肯預計未來數天，宣布制裁以色列國防軍一個由極端保守派猶太人服役的部隊，指控該部隊在約旦河西岸地區侵犯人權，參與針對平民的暴力。以色列總理內塔尼亞胡嚴厲批評美方的制裁計劃，揚言採取一切行動反對。

美國政府計劃制裁的對象是以色列國防軍猶大永恆營（Netzah Yehuda），美國國務院暫時未證實會實施制裁，一旦確實將是美方首次制裁以色列軍事單位。美國傳媒報道，美國國務院前年底開始調查該營，預料制裁將禁止該營及其成員接受任何形式的美國軍事援助或訓練。美國官員指出，布林肯是基於巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯去年10月攻擊以色列之前，所有在約旦河西岸地區發生的事件而作出有關決定。

美籍巴翁前年被凍死 猶大永恆營在以色列國防軍屬於一個特別單位，專為極端保守派猶太人而設，所有成員都是男性，目的是讓這些猶太人在一個有助於其信奉教宗之環境服役。該部隊長年部署約旦河西岸地區，前年1月一名美國籍的80歲巴勒斯坦老翁死亡，他當時被猶大永恆營士兵在檢查站被捕，更拒絕接受士兵檢查，結果被對方鎖上手銬及塞住嘴巴後，放在地上及暴露於寒冷天氣下置之不理，數小時之後被人發現已經死亡。

一年後，猶大永恆營從約旦河西岸地區調到戈蘭高地，以色列傳媒當時報道，有關決定是基於該部隊士兵多次對巴勒斯坦平民使用暴力。內塔尼亞胡回應報道時指出，絕不能夠制裁以色列國防軍，指出軍隊正在對抗哈馬斯，制裁實屬荒謬。以色列國防軍昨日表示，不知悉美國計劃制裁猶大永恆營的報道，又稱該部隊目前帶着勇氣及專業水準部署加薩地帶前線，強調他們維護軍方價值觀及精神、國際法原則。本報綜合報道