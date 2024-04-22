烏擬與美國北歐等地簽雙邊協議

澤連斯基

【本報綜合報道】烏克蘭總統澤連斯基積極游說西方國家提供更多武器外，也努力促成與對方簽署雙邊安全協議。他上周六在國內接受媒體訪問時透露，烏克蘭可能在不遠的將來，與美國、北歐國家、波羅的海國家簽署雙邊協議應對俄羅斯威脅。

烏克蘭傳媒報道，有關雙邊安全協議是基於七大工業國集團（G7）去年夏天作出的承諾，旨在強化烏克蘭抵抗俄羅斯入侵的能力，至今簽署的國家分別是拉脫維亞、芬蘭、英國、德國、法國、丹麥、加拿大、意大利、荷蘭。澤連斯基在訪問表示，烏克蘭正在邁向與美國達成「重要協議」，可能在美國國會通過援助法案後實現。

包括人道主義援助及重建 澤連斯基強調，外界需要理解這些雙邊協議不只是關於軍事支援，也關於人道主義援助、重建、金融領域、能源領域。他指出，烏克蘭快將簽署更多雙邊安全協議，本月內可能與其中一個波羅的海國家簽署協議，又聲稱下月可能有「強大」的協議。烏克蘭總統府上周四宣布，烏克蘭與捷克開始就草擬的雙邊安全協議展開談判。