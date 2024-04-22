美擬向駐基輔使館增派軍事顧問

【本報綜合報道】美國傳媒上周六報道，美國考慮向駐烏克蘭首都基輔大使館派遣更多的軍事顧問，展示在俄羅斯開始取得戰場優勢的情況下，美方對烏克蘭的承諾。五角大樓強調，軍事顧問不會有戰鬥角色，只會向烏克蘭政府及軍隊提供意見及支援。

美國國防部發言人賴德向傳媒發表的聲明指出，在長達兩年多的俄烏戰爭期間，五角大樓因應安全條件演變，一直審視及調整在烏克蘭的人員部署，「我們正在考慮派遣數名額外的顧問，增加（駐基輔）大使館的防務合作辦公室人手」。聲明強調，軍事顧問與所有大使館人員一樣，都要遵守美方的移動限制，不可以在烏克蘭境內隨意活動。惟賴德以行動安全及兵力保護為由，拒絕討論具體的軍事顧問人數。

負責後勤及監管美援武器 報道引述知情美國官員及人士指出，新增的軍事顧問將負責支援後勤及監管美國運往烏克蘭的武器，同時協助烏克蘭軍方維護美援武器。美國官員透露，已經有小量美國士兵以短期輪換方式在基輔大使館部署，工作內容也包括大使館安全。暫時不知道最終有多少名額外的美國士兵前往烏克蘭，但美方官員表示數字最多是60人。

法國總統馬克龍早前表示，西方國家可能在某些時候需要向烏克蘭派遣地面部隊；有關言論引起外界熱議，多個北約成員國隨即表明目前沒有相關計劃。美國總統拜登一早表明美國士兵不會為了烏克蘭而參戰，以免增加美俄兩軍正面衝突的風險。