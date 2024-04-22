美4758億元援助開綠燈 烏俄續戰難解紛爭

眾院議事堂舞烏旗 待參院表決 拜登簽署 美國國會眾議院上周六通過4項涉及外國援助法案，總值950億美元（約7,410億港元），當中接近610億美元（約4,758億港元）涉及對烏克蘭的援助，對陷入戰況不利、被指再無美方援助就可能戰敗的烏克蘭而言，無疑是一場及時雨；美國國會參議院最快明天表決，預料順利通過，之後由總統拜登簽署成法。

美國國會眾議院當天表決的法案，分別是《21世紀透過實力達成和平法案》、《印太安全補充撥款法案》、《烏克蘭安全補充撥款法案》、《以色列安全補充撥款法案》，當中以針對烏克蘭援助的法案最有迫切性及爭議性。在共和黨籍議長約翰遜的推動下，該項法案最終以311票贊成對112票反對獲得通過。支持法案的全體民主黨議員及少數非最保守派的共和黨議員，在議事堂高呼「烏克蘭」及揮舞烏克蘭國旗。

拜登透過白宮發表聲明，形容民主、共和兩黨眾議員投票推動美國國家安全利益，指出這些國家安全立法有迫切需要。他提到，以色列面對前所未有來自伊朗的攻擊，烏克蘭持續遭俄羅斯轟炸，因此感謝議長約翰遜、眾議院民主黨領袖杰弗里斯、跨黨派眾議員投票支持，展示國家安全優先的立場。拜登呼籲參議院盡快通過上述法案，提交到白宮橢圓形辦公室給他簽署成法，讓烏克蘭盡快收到美國軍事援助。

澤連斯基對美表感謝 烏克蘭總統澤連斯基在社交網留言感謝美國，更點名約翰遜作出歷史正確的決定；俄羅斯批評法案將進一步摧毀烏克蘭。約翰遜指出，眾議院的做法與參議院不同，不但沒有開出空白支票，更有多個非常重要的特點，旨在就援助烏克蘭方面提供更大的問責性。很多共和黨眾議員一直反對在美國南部邊境不受控制、非法移民持續湧入的情況下，無償地向烏克蘭提供軍事援助，導致有關法案延至上周六才通過。

容許扣押俄資產移烏 美國國會眾議院批准對烏克蘭的援助後，其他西方國家紛紛表示謝意。波蘭總理圖斯克形容「遲來的總比太遲來的好」，直言希望這對烏克蘭而言不是太遲來。歐盟外交和安全政策高級代表博雷利表示，烏克蘭將得到來自跨大西洋的支持對抗俄羅斯侵略。值得留意的是，美國國會眾議院當天通過的法案條款，也包括容許美國行政部門扣押在當地被凍結的俄羅斯資產並轉移給烏克蘭，用於協助烏方防禦及重建。本報綜合報道

烏克蘭今年在戰場形勢不利，當地平民接受軍事訓練。（Getty Images圖片） 美國國會眾議院4月20日通過4項涉及外國援助法案