西安地鐵 10號線試車追尾 操作不當釀1死

陝西省西安市安全生產委員會辦公室昨天凌晨發通報證實，當地地鐵10號線上周四晚上在試行期間，由於調試人員操作不當，導致列車追尾，造成列車公司旗下一名試驗人員身亡，另有兩人受傷，已要求相關公司規範操作流程，認真舉一反三，杜絕再次發生同類事故。

早在官方證實前，內地網民前天已發文透露，西安地鐵10號線在試車時發生意外，現場恐有死傷。由網上流出照片可見，其中一卡列車車頭或車尾位置捱撞嚴重變形，駕駛室內設備移位，散落車廂之內，地上滿是疑似玻璃碎片，卻不見任何血漬。

車廂捱撞變形 2人受傷 經過足足一天時間，西安市安委辦昨天凌晨承認，上述路線列車上周四晚上11時50分左右展開試驗路線車輛形式試驗，由於西安中車長客軌道車輛有限公司工作人員出現錯誤，最終發生追尾事故。

通報另提及，西安市安委辦在事故發生後分別要求西安市軌道交通集團及車輛調試方西安中車長客軌道有限公司加強安全統籌管理，履行好主體責任；當地政府成立小組調查。

資料顯示，西安地鐵10號線2020年7月1日開始動工建設，一期工程全長約34.4公里。當地政府上月18日發布附件《開通運營地鐵線路實施方案》提到，地鐵10號線一期進度計劃等為：2月，地下段具備動車調試條件；3月，啟動綜合聯調；4月，聲屏障施工完成；5月，環園中路停車場開始動車調試；6月，正線信號系統取得空載試運行安全認證；7月，空載試運行；8月，車站站內精裝修基本完成；9月，具備初期營運條件。本報綜合報道