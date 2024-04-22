國家能源投資集團前高層認貪待判

李東涉收1.2億元

宜春市人民檢察院起訴指控，李東1999年至2023年利用擔任神華准格爾煤炭公司黨委副書記、經理，神華集團准格爾能源有限責任公司黨委副書記、董事長，神華集團有限責任公司副總工程師及黨組成員、副總經理，國家能源投資集團有限責任公司黨組成員、副總經理等職務上便利，為有關單位和個人在產品銷售、煤炭採購、企業經營、職務調整等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物共計折合約1.08億元人民幣（約1.2億港元）。檢察機關提請以受賄罪，追究其刑事責任。