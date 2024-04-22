肇慶百公里越野賽因暴雨中斷

【本報綜合報道】廣東省近日天氣不穩，連日迎來暴雨。有網民透露，肇慶鼎湖山100越野賽前天因應天氣問題啟動熔斷機制，多人受困水流湍急河道，旁邊有人施救。賽事組委會回應指，比賽已及時中斷，所有參賽選手在當日下午均順利抵達安全區域。

多人受困河道 2024肇慶鼎湖山100越野賽定於前天至昨天在肇慶市端州區及鼎湖區舉行，共有100公里、60公里、30公里及8公里一共4條路線，獲國際越野跑協會（ITRA）及環勃朗峰超級越野耐力賽（UTMB）雙平台權威認證。肇慶市應急管理局工作人員表示，經詢問文廣旅體局賽事有關負責人，沒收到參賽選手全球衞星定位系統（GPS）報警求助。鼎湖區政府工作人員則指，經向相關單位了解，確認該比賽已通知取消鼎湖區內賽段。

賽事組委會前晚發布通告稱，比賽於當天早上7時在肇慶市七星岩東門廣場鳴笛起跑，共有1,250名選手參賽。由於肇慶預警訊息發布中心下午1時31分發布雷雨大風橙色預警，為了保障參賽選手人身安全，賽事組委會啟動熔斷機制中斷賽事，按照工作預案組織參賽選手安全撤離賽道。