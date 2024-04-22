廣東多地暴雨成災 恐迎百年一遇洪水

韶關山泥傾瀉道路損 部分列車停運 受連日暴雨影響，廣東省多地成為澤國，其中韶關市災情最為嚴峻，不僅道路受損，市內更發生山泥傾瀉，預料全省直至周中時間仍會持續落雨，珠江流域北江更恐迎「百年一遇」洪水。廣東省委書記黃坤明及副書記兼省長王偉中昨天早上前往韶關視察，實地了解暴雨防範應對及搶險救援進展，推動落實各項防災、減災及救災措施。

由上周開始，廣東多地迎來持續暴雨。截至昨午4時，全省24條河流38個水文站超過警戒水位，預料北江石角站洪峰流量今晚8時將達到每秒1.95立方米，接近百年一遇程度。廣東省水文局昨天亦預測，北江支流連江高道（昂垻）站洪峰流量今天凌晨1時將達到每秒9,000立方米，同樣達到百年一遇程度。

因應北江水位恐繼續上漲，甚至發展成特大洪水，發生中小河流洪水及山洪地質災害風險極大，流域防汛形勢嚴峻複雜，珠江防總決定根據《珠江防汛抗旱總指揮部防汛抗旱應急預案》規定，把防汛Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級，珠江委同步將洪水防禦Ⅲ級應急響應提升至Ⅱ級。

波及6村莊 多人受困 在一眾受影響城市中，韶關多區受災，其中湯湖村部分道路不敵洪來襲，路基亦被掏空，估計需要兩周時間修復。同市武江區江灣鎮則發生山泥傾瀉，一共影響至少6條村莊，多人受困。由於交通受阻，救援人員需徒步前往災區，未知實際受困人數。

針對上述災情，黃坤明昨天聯同王偉中等人前往韶關市應急管理局、孟洲壩及武江區龍歸鎮中心小學視察。他強調要發揚不怕疲勞、連續作戰精神，立足不利情況、做好充分準備，全力以赴抓好各項防禦及搶險救援工作，並要把確保人民群眾生命安全放在第一位，加大力度投入專業器械，科學施工、輪班作業，盡快搶通被困失聯地區救援通道。

多市中小學幼稚園停課 面對洪災威脅，廣東清遠市清城區、清遠英德市、佛岡縣昨午一同發布緊急通知，宣布市縣區內中小學校及幼兒園今天停課一天。江門市新會區同日宣布，只要暴雨紅色預警生效，區內中小學校、幼兒園、託兒所及校外培訓機構須要停課。

至於深圳市昨天亦估計南山區、福田區、寶安區、光明區、龍華區、珠江口及深圳灣會出現40毫米左右降雨，遂發布暴雨黃色預警信號，全市進入暴雨戒備狀態。中國鐵路廣州局集團有限公司宣布昨午前停運途經京廣鐵路韶關境內普速列車，同日早上10時至晚上6時停運部分途經京九鐵路普速列車。

廣州市氣象台昨天預料，當地由即日起至今晚仍有暴雨局部大暴雨，並伴隨短時間暴雨，屆時累積雨量或達70至120毫米，局部地區恐錄得150毫米以上，需重點防範持續強降雨引發山洪及山泥傾瀉等地質災害，另需防範雷擊及短時大風導致廠房工棚、臨時構築物、戶外廣告牌、樹木倒塌等災害。中國天氣網亦警告，廣東韶關、佛岡及英德等站點已提前大幅打破本月總雨量極值紀錄，廣東中北部將有更多地方接力刷新紀錄。本報綜合報道