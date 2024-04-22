美眾院通過631億涉及援台法案

【本報綜合報道】美國國會眾議院在國務卿布林肯訪問中國大陸前，上周六通過涉及台灣、總值81億美元（約631億港元）的《印太安全補充撥款法案》。台灣國防部昨日表示，感謝美國國會在中東地區衝突加劇、俄羅斯入侵烏克蘭戰爭持續之際，仍然同意編列預算確保台灣海峽和平穩定，充分展現美方的「堅若磐石」支持。

內地衞星順利入軌 中國大陸昨日上午在四川西昌衞星發射中心使用長征二號丁運載火箭，成功把遙感四十二號02星發射升空，衞星順利進入預定軌道。台灣國防部同日表示，該火箭的飛行路徑經台灣西南空域，往西太平洋方向飛行，但高度在大氣層外，對台灣無危害。

台灣軍方運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌迹等資訊，適切警戒與應處。此外，截至昨日清晨6時前24小時內，21架次中國大陸軍機及7艘次軍艦持續在台灣周邊活動，其中17架次軍機逾越海峽中線進入台灣北部、西南部空域。

另一方面，中國大陸神舟十八號載人飛船計劃近日擇機發射，內蒙古酒泉衞星發射中心昨日組織各單位展開全系統合練，檢驗各系統在發射流程當中的可靠性與安全性。航天員也將依流程模擬執行飛行任務，進入飛船返回艙後，開始人、船、箭、地聯合檢查測試，並在火箭模擬起飛過程中完成待發段和起飛段的全部關鍵操作。