布林肯訪華晤王毅 洽雙邊問題

【本報綜合報道】美國國務院上周六表示，國務卿布林肯周三至周五訪華，行程包括上海市及北京市，期間會晤多名中國高級官員，包括中國外交部長王毅，討論連串雙邊、地區及全球問題，包括俄烏戰爭、南海、台灣海峽、中東地區局勢，暫時未知會否與中國領導人會面。

這是布林肯不足一年內第二次訪問中國，美國國務院表示，布林肯一行人包括剛從中國返美、主管亞太事務的助理國務卿康達、負責國際麻醉品及執法事務的助理國務卿羅賓遜（Todd Robinson）、負責網絡空間及數碼政策的無任所大使菲克（Nathaniel Fick）、公共外交及公共事務國務次卿艾倫（Elizabeth Allen）。

研恢復禁毒軍事等合作 美國國務院指出，布林肯將與中國官員討論兩國在恢復禁毒合作、軍事交流、人工智能及加強民間聯繫方面的進展，重申即使存在分歧，兩國亦要負責任地管理競爭的重要性。布林肯亦計劃重申美國對中國侵犯人權、不公平經濟和貿易行為，以及支持俄羅斯國防工業的深切關注，亦會與中方官員討論中東、印太地區及朝鮮半島局勢，美方亦會重申台灣海峽保持和平穩定的重要性。