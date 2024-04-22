稱美物流業困境源於自身 華籲停301調查
【本報綜合報道】美國貿易代表辦公室上周三針對中國在海事、物流和造船業存在的不公平經濟行為發起301調查，中國國際貿易促進委員會周日透過微信公眾號回應，表示美國相關研究報告表明美國海事、物流和造船業面臨的困境，主要是其自身產業市場競爭力不足導致，呼籲美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，立即停止301調查錯誤做法。
指其市場競爭力不足
中國貿促會新聞發言人近日針對301調查發表談話，指出中國海事、物流和造船業企業根據市場發展需要，開展技術創新，參與市場競爭。發言人批評，美方此次以中國在海事、物流和造船業採取不合理的歧視性行為、政策和做法為由，發起上述調查是無理無據，強調美國造船業的衰退與中國的法律、政策和做法之間不存在因果關係。
中國貿促會和中國國際商會代表中國工商界呼籲美方，回到以規則為基礎的多邊貿易體制中來，並倡導各國工商界攜手合作創新、致力互利共贏，共同維護全球產業鏈供應鏈安全穩定暢通，還將組織行業企業進行法律抗辯，會同相關上下游企業參加美方聽證會，切實維護中國企業合法權益。
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