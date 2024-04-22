稱美物流業困境源於自身 華籲停301調查

【本報綜合報道】美國貿易代表辦公室上周三針對中國在海事、物流和造船業存在的不公平經濟行為發起301調查，中國國際貿易促進委員會周日透過微信公眾號回應，表示美國相關研究報告表明美國海事、物流和造船業面臨的困境，主要是其自身產業市場競爭力不足導致，呼籲美方尊重市場經濟規律和公平競爭原則，立即停止301調查錯誤做法。

指其市場競爭力不足

中國貿促會新聞發言人近日針對301調查發表談話，指出中國海事、物流和造船業企業根據市場發展需要，開展技術創新，參與市場競爭。發言人批評，美方此次以中國在海事、物流和造船業採取不合理的歧視性行為、政策和做法為由，發起上述調查是無理無據，強調美國造船業的衰退與中國的法律、政策和做法之間不存在因果關係。