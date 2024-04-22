拒認前朝南海與華密議 菲美肩並肩聯演

小馬可斯指不知情 國安顧問斥協定有損權益 美國與菲律賓今日起在菲律賓舉行史上最大規模、一年一度的代號「肩並肩」聯合演習，美國傳媒上周六引述菲律賓國家安全顧問安約（Eduardo Ano）稱，菲律賓現屆政府不承認前朝政府，與中國就南海主權爭議達成的任何幕後協議。

安約在聲明表示，小馬可斯政府不知道中菲兩國有任何秘密或君子協議，如果前朝杜特爾特政府有達成這樣的協議，那麼該協議已經失效，因為有違菲律賓利益。他指出，他們不應該墮入陷阱，這顯然為了在菲律賓製造分裂，削弱他們維護菲方在南海的主權、主權權益及管轄權的決心。

菲前總統稱曾口頭承諾 中菲兩國今年多次就南海主權問題產生衝突，兩國執法船隻更接連短兵相接。菲律賓前總統杜特爾特本月較早時接受訪問時，承認2016年訪問中國期間，與中方領導人達成口頭上的「君子協定」，同意維持南海現狀；又稱中方當時反對菲方在南海海域鑽探石油的計劃，否則會有麻煩。

與此同時，菲律賓被指繼續與南海域外國家聯手，加強軍事合作應對中國在南海的威脅。美菲兩軍即將舉行第39屆「肩並肩」聯合演習，直至下月10日，演習旨在支援美菲共同防禦條約，加強雙方軍事合作及戰備狀態。除了美國及菲律賓外，澳洲國防軍也會參與，法國海軍更是首度參加。

首度於菲律賓海外演習 演習將有約1.67萬名軍人參加，美方出動1.1萬人，菲方出動5,000多人，參加海上安全、空中和導彈防禦、動態導彈打擊、網絡防禦和資訊戰等方面的訓練。這將是首次在菲律賓領海之外進行的海上演習，美菲軍人將模擬收復菲律賓最北端被敵方軍隊佔領的島嶼。

值得留意的是，美國陸軍本月11日首度在位於西太平洋第一島鏈的菲律賓北部呂宋島，部署集合反艦、陸攻、防空3大戰力於一身的中程能力導彈系統，參與代號「堅盾」的美菲聯合軍事演習，強化美菲兩軍互操作性、戰備狀態、防禦能力。本報綜合報道