兩岸國際

2013人拉彩紙炮賀校慶 破紀錄
澳洲西澳省珀斯一間學校為慶祝建校40周年，於上周五舉辦的校慶活動中同時拉響了2,013枚彩紙炮，成功打破最多人同時發射彩紙炮的健力士世界紀錄。當日在活動主持的倒數下，眾多學生一同拉響彩紙炮，一瞬間無數五彩碎紙飛向空中，全場為之雀躍，場面十分壯觀。
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