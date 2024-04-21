成婦科醫生圓夢想 留言謝亡母指引方向

美國一名女子4年前收到猶他大學醫學院錄取通知後，迫不及待告知母親這一人生大事，惟母親在其就讀大學3年級時不幸病逝，她此後再無機會與母親分享喜訊。她近日終於如願成為婦產科醫生，希望母親能在此激動時刻陪伴在側，分享樂事，遂透過語音留言告訴母親心中喜悅。

美媒上周五報道，諾埃爾（Paighton Noel）4年前收到入學通知後開心不已，致電母親索雷爾斯（Jacquie Sorrells）告知喜訊，獲得母親充滿喜悅的回覆，當時更兩度表示對諾埃爾非常有信心。她近日再度致電母親，以語音留言的方式告知母親，她已正式成為醫生的重大事項，並感謝母親過往一直照顧自己及指引方向，即使她不能再聽到母親的回覆，心情仍然相當激動。

倡與亡故親人分享喜悅 諾埃爾向思念亡故親人的人們建議，感到害怕和孤單是絕對可以理解的，但也絕對能夠為個人成就感到喜悅，並為此慶祝。她又認為，尋找方法令亡故親人參與其人生里程碑中的一部分，對她的幫助很大，又補充為此感到苦樂互滲。本報綜合報道