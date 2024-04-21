王毅會見印尼高官 談多項合作

王毅表示，中國和印尼同為發展中大國和新興經濟體代表，傳統友誼深厚，合作密切深入；中方始終視印尼為發展的同路人、合作的好夥伴，始終從戰略高度和長遠角度看待和發展同印尼的友好關係。他又指，中方願同印尼在各自特色現代化道路上攜手前行，以兩國元首戰略共識為遵循，發揮好高級別對話合作機制統籌作用，合力構建更高水平、更高質量的中印尼命運共同體，為兩國人民謀求更多福祉，為世界和平、合作、發展事業作出新的貢獻。