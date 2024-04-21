紐約法院處理特朗普案 反政府漢門外自焚亡

美國前總統特朗普涉嫌早年向色情片女星斯蒂芬妮支付「掩口費」一案，紐約曼哈頓刑事法院前天終於選出12名陪審員及6名後備陪審員。一名反政府男子不久後在法院附近公園自焚數分鐘，獲送院救治後延至同晚證實死亡。

當法院開始選出陪審員時，一名長髮白人男子當時在法院對出集池公園（Collect Pond Park）現身。踏入下午1時30分左右，他首先從背囊中掏出一大疊提及「邪惡億萬富翁」小冊子，再撒向空中，之後再把液體淋向自己身上，最後引火自焚。他一度前行數步，未幾即在警方設置柵欄處倒下。

曾稱「特拜」發起法西斯政變 由於自焚地點與法院距離極近，大批傳媒趕至現場，數名在場市民、警員及庭警亦前來施救，包括試圖以衣服等撲火，造成至少6人受傷。紐約警察當時形容自焚男子雖獲送院救治，但情況「非常嚴重」，事件沒有構成公眾安全威脅。當地執法部門之後證實，自焚男子已於同晚死亡。

經調查後，美媒揭露自焚男子37歲，名叫阿扎雷洛（Max Azzarello），來自佛羅里達州聖奧古斯丁，本月中才抵達紐約。根據小冊子提供網址內容，他自稱「調查研究員」，並揚言會在特朗普受審法院門外自焚，目的是引起民眾關注一事，那就是國民皆是極權主義騙局受害者，華府及其盟友即將透過一場災難式全球法西斯政變打擊眾人。

外界難免質疑，阿扎雷洛可能是特朗普支持者或反對者。英媒發現，死者原來上周四曾在法院門外高舉標語，內容寫上：「特朗普與（總統）拜登同屬一夥，他們要對我們發動法西斯政變。」

完成挑選陪審員 明起陳述 在法院內，挑選陪審員工作終於完成，控辯雙方明天開始陳述。案情指，77歲的特朗普涉嫌2016年總統選舉舉行前，透過律師向斯蒂芬妮支付一筆13萬美元（約101.4萬港元）款項，希望藉此隱瞞雙方早年關係，並偽造相關付款紀錄，避免影響當年競選活動，被控偽造商業紀錄等多項罪名。本報綜合報道

阿扎雷洛早前高舉標語，質疑特朗普與拜登同屬一夥。 特朗普