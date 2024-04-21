傅聰：烏危機恐長期化 各方應力促停火止戰

【本報綜合報道】中國新任常駐聯合國代表傅聰上周五在聯合國安全理事會，聽取歐洲安全合作組織工作通報時表示，中方鼓勵歐安組織成員國維護以聯合國為核心的國際體系，並且通過冷靜和理性對話，樹立正確相互認識，找到衝突的持久解決辦法，堅持通過和平方式化解矛盾紛爭。

稱世界不需要新冷戰 傅聰表示，聯合國加強同區域和次區域組織合作，是《聯合國憲章》的明確要求，中方一貫支援聯合國和聯合國安全理事會跟包括歐安組織在內的區域組織合作，有效應對國際和平安全領域的挑戰，但應積極倡導通過和平方式解決爭端。當前世界變亂交織，歐洲大陸面臨的安全風險挑戰上升，中方期待歐安組織為增進成員國互信、預防和調解衝突、應對非傳統安全威脅發揮更大作用。

傅聰強調，世界不需要「新冷戰」，世界完全容得下各國共同成長進步，中方鼓勵歐安組織成員國超越歷史、文化、地緣和制度差異攜手合作。

他提到烏克蘭危機延宕不已，人道局勢持續嚴峻，外溢影響加速蔓延，擔憂衝突複雜化、長期化，將給歐洲大陸和世界帶來更多難以預料的風險和挑戰。中方再次呼籲有關各方以負責任態度，加大停火止戰的外交努力，推動危機政治解決，讓和平的曙光早日到來。