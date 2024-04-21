北約願意援烏更多防空系統

【本報綜合報道】北約秘書長斯托爾滕貝格上周五表示，在烏克蘭迫切請求提供先進裝備來對抗俄羅斯攻擊後，北約成員國同意向烏方提供更多防空系統。

斯托爾滕貝格與烏克蘭總統澤連斯基視像通話後表示，北約成員國國防部長同意增強及進一步提供軍事援助，包括更多防空系統。他指出，北約規劃整個聯盟現有能力，有一些系統裝備可以提供給烏克蘭，所以預期很快就宣布對烏克蘭提供新的防空能力。

俄羅斯近數周增強對烏克蘭基礎設施的攻擊，讓烏方難以招架，已經緊急籲請提供支援的西方國家供應更多防空系統。烏克蘭持續請求提供更多美國製愛國者防空系統，這種防空系統有能力擊落俄羅斯彈道導彈。

澤連斯基視察遇襲地點 另一方面，澤連斯基上周五到訪第聶伯羅彼得羅夫斯克，視察上址前一天遭俄羅斯大規模導彈攻擊後的情況。當地一座樓高5層的住宅大樓被導彈擊中，其中兩層被完全摧毀，附近大樓及火車站亦受損。他又與地區政府、軍方司令部、政府官員開會，討論強化防空能力、建設防禦設施。