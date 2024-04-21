傳美同意從尼日爾撤軍

或棄無人機基地 由俄方進駐 美國同時忙於應對印太、中東、歐洲三大地區戰線之際，在非洲大陸的軍事展現面對重大打擊。美國傳媒上周五引述美方官員報道，美國同意撤走在西非國家尼日爾駐守的逾千名士兵；至於美方花費逾億美元建設的無人機基地，未知今後能否繼續使用執行反恐任務，不排除乘虛而入的俄羅斯成為上址新用家。

報道指出，美國副國務卿坎貝爾與尼日爾總理贊恩（Ali Lamine Zeine）上周在華盛頓舉行兩輪會談，雙方達成撤軍協議。坎貝爾在會上指出，美國不認同尼日爾在安全事務方面投靠俄羅斯，以及尋求與伊朗就鈾礦出口達成協議的做法，更指出尼日爾軍政府去年夏天發動政變上台後，未能夠提交國家恢復民主體制的路線圖。尼日爾軍政府上月以美國代表團沒有遵守外交規定為由，撤銷允許美方駐軍的協議。

料過程需時數個月 美國官員透露，美國外交人員過去數周尋求令駐軍協議「起死回生」，但依然無法與尼日爾軍政府達成共識，兩國軍事合作被迫結束。美尼雙方未來數天將就「有秩序及負責任」撤軍一事展開討論，預計過程需要數個月完成。報道指出，大部分派往尼日爾的美國國防部人員，駐守在北部、落成僅6年的201空軍基地。尼日爾軍方去年7月推翻總統巴祖姆後，部署上址的美國MQ9無人機大部分時間處於停飛狀態。

美國與尼日爾終止軍事合作之際，約百名俄羅斯軍事教官連同一個防空系統過去一周抵達尼日爾，當地更有數千人示威要求美國撤軍。俄羅斯國營傳媒報道，這批俄方人員隸屬於準軍事組織非洲軍團，取代以往為克里姆林宮在非洲大陸拓展勢力的瓦格納僱傭兵。美國傳媒引述美方軍事官員報道，五角大樓制訂後備方案，正在與數個西非沿岸國家討論，尋求在當地建立新的無人機基地；討論目前在初步階段。本報綜合報道